Москва, , 16:18 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 13 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:15 мск в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять рейсов, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября главный научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве погода будет по-настоящему осенней.

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