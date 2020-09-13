Нью-Дели, , 16:00 — REGNUM За минувшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 94 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 сентября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 94 372 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 754 356.

Также сообщается, что за это же время в Индии 1 114 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 78 586.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране по состоянию на 13 сентября зарегистрировали 74 173 случая заражения коронавирусом.

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