Архангельск, , 15:58 — REGNUM Явка на выборах губернатора Архангельской области к 15.00 мск составила 26,88%. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

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Самая высокая избирательная активность традиционно зарегистрирована на Новой Земле — там проголосовали 95,57% избирателей. Самую низкую активность показывают жители Ненецкого АО — в выборах губернатора соседнего региона приняли участие 14,88% избирателей.

По данным избиркома, явка в округах Архангельска в среднем составляет более 25%.

Напомним, на должность губернатора региона претендуют: Николай Вакорин («Российская партия пенсионеров»), Андрей Есипов (КПСС), Сергей Пивков (ЛДПР), Айман Тюкина («Зелёная альтернатива»), врио губернатора Александр Цыбульский (ЕР) и Ирина Чиркова (СР).