Ульяновск, , 15:51 — REGNUM В Ульяновске на выборах в городскую думу за четыре часа голосования 13 сентября явка превысила 12,2%. Такие данные приводятся на сайте ГАС «Выборы» по состоянию на 15:45 мск.

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В основной день голосования в городе к 10:00 часам гражданский долг выполнили 10,35% ульяновцев, к полудню явка достигла 12,24%, варьируясь в зависимости от избирательного участка в диапазоне от 7,53% до 20,05%.

Напомним, на выборах в 2015 году за четыре часа свой выбор сделали 10,68% ульяновских избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске по итогам выборов будет сформирован новый парламент, всего будет распределено 40 мандатов.