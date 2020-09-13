Токио, , 16:45 — REGNUM Бывший исполнительный директор компании Nissan Motor Грег Келли уверен, что сможет доказать свою невиновность в суде. Об этом он рассказал в интервью информационному агенству Kyodo.

Келли также рассказал, что он «не разочаровался» в своём боссе Карлосе Гоне, который в конце 2019 года тайно сбежал из Японии чтобы избежать суда. Тем не менее, он хотел бы, чтобы его харизматичный начальник был свидетелем на суде.

Напомним, Карлос Гон и Грег Келли обвиняются в крупных финансовых преступлениях как руководители компании Nissan Motor. Прежде всего, обвинения касаются занижения личных доходов Карлоса Гона в течение 8 лет на общую сумму $84,4 млн. Однако Гону удалось выйти под залог из Токийской тюрьмы и тайно бежать из Японии. Келли был под арестом около двух лет.

15 сентября по его делу состоится заседание в Окружном суде Токио. Если он будет признан виновным в сотрудничестве с Гоном, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

Келли считает, что не нарушал никаких законов в Японии и что вопрос, который вынесен решается на уровне Окружного суда, должен быть исключительно дело компании Nissan.