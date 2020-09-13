Салехард, , 15:21 — REGNUM В СМИ распространяются статистические данные о количестве сообщений, поступивших на так называемую «Карту нарушений».

Движение «Голос» особо подчеркивает ситуацию в Ямало-Ненецком автономном округе, где якобы массово, со ссылкой на региональный закон, запрещают фото‑ и видеосъемку членам комиссий с правом совещательного голоса.

Председатель Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Заякин заявил журналистам, что «Ямало-Ненецкий автономный округ на этих выборах разделен на две части: в одном ведется нормальная избирательная кампания, а в другом выборы пытаются дискредитировать представители КПРФ».

«В двух городах ЯНАО по приглашению коммунистов высадился десант — представители движения «Голос» и «Левого фронта». Эти люди назначены членами УИКов с правом совещательного голоса от КПРФ. Они не скрывают, что приехали к нам, чтобы заниматься провокациями, и получают деньги в зависимости от количества поданных жалоб. Этот касается и якобы запрета на фото‑ и видеосъемку на избирательных участках: провокаторы пытаются снять личные данные избирателей — паспорта, списки, а когда им запрещают это, пишут заявления. В городе Ноябрьске суд уже признал правомерной позицию избирательной комиссии по такому «запрету». Пока ни одна из жалоб со стороны провокаторов не подтвердилась», — подчеркнул общественный деятель.