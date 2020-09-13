Минск, , 15:25 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 13 сентября зарегистрировали 74 173 случая заражения коронавирусом, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

72 584 человека из числа инфицированных выздоровели, 750 — умерли.

В стране за весь период эпидемии провели 1 654 618 тестирований на SARS-CoV-2.

За сутки в Белоруссии выявили 198 новых случаев инфицирования, зарегистрировали шесть летальных случаев. В минувшие сутки выписали еще 37 человек, провели 12 509 тестов на SARS-CoV-2.