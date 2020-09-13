Пенза, , 15:20 — REGNUM В Пензенской области на выборах губернатора явка избирателей по состоянию на 12:00 13 сентября превысила 46%. Об этом информирует региональный избирком.

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В Пензе в числе лидеров по количеству проголосовавших является Первомайская территориальная избирательная комиссия — 35,24%. В лидерах среди районов области — Шемышейская территориальная избирательная комиссия, где проголосовало 83,37% избирателей.

По выборам депутата Госдумы РФ по Лермонтовскому одномандатному округу №147 явка превысила 40%.

Голосование продлится до 20:00.

По словам, председателя облизбиркома Александра Синюкова, пока нарушений сегодня, 13 сентября, не выявлено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по итогам первых двух дней голосования в Пензенской области явка избирателей по выборам губернатора составила 41,18%.

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