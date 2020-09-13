Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM В Свердловской области за 12 сентября подтверждён ещё 131 случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит среднеуральский оперштаб.

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70 заболевших COVID-19 выявлено в Екатеринбурге. Также они есть в Байкаловском районе, Берёзовском, Верхней Пышме, Волчанске, Верхотурье, Красноуральске, Сухом Логе, Дегтярске, Нижней Туре и ряде других территориях.

С начала пандемии выявлено 267 919 заболевших. Из них выздоровели 20 723. Ещё 522 человек скончались от COVID-19. При этом количество заразившихся коронавирусом, но умерших от других причин, не раскрывается.

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