Москва, , 14:22 — REGNUM В Москве на следующей неделе погода будет по-настоящему осенней, заявил 13 сентября главный научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В первые три дня следующей недели дневные температуры будут в промежутке +14…+17 °С», — цитирует его RT.

По его словам, в конце недели температура в столице будет около и ниже нормы, жителей ожидает прохладная погода, днём температура будет колебаться в диапазоне +10… +15 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что период тёплой солнечной погоды в третьей декаде сентября прогнозируется в Приморском крае, в Новосибирской области, на юге Поволжья, в Оренбургской и Омской областях.

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