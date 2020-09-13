Оренбург, , 14:19 — REGNUM В Оренбургской области за сутки по состоянию на 13 сентября, референс-центр подтвердил 96 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 11 130 носителей SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта в регионе от коронавирусной инфекции вылечили 10 044 пациентов. На сегодняшний день продолжают лечение в стационарах находятся 827 человек, из которых 87 — в тяжелом состоянии (17 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких). Кислородную поддержку получают 311 пациентов. Состояние 617 оренбуржцев медики оценивают как средней тяжести.

С начала пандемии в Оренбуржье от последствий коронавирусной инфекции скончался 81 человек.