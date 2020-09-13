Астрахань, , 14:14 — REGNUM В Астраханской области 13 сентября подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 6305 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 552 человека.

Выздоровели 6116 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 87 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находится 3212 человек, 17 тыс. человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,06.