Курган, , 14:10 — REGNUM В Курганской области 13 сентября по данным на 15:00 по местному времени (13:00 мск) проголосовали 178 тыс. человек или 25,92% от общего числа избирателей. Об этом сообщает региональный избирком.

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Всего на территории Курганской области проходят 39 избирательных кампаний, самая крупная — выборы депутатов Курганской областной думы.

Проголосовать за кандидатов в региональный парламент имеют право более 690,5 тыс. жителей Зауралья.