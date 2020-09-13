Казань, , 14:26 — REGNUM На избирательных участках в Татарии отмечается высокая активность жителей республики. Так, по данным на 12:00 явка избирателей составила 62,3%. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

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Во время трехдневного голосования жители республики выберут главу региона, депутатов местных органов власти, довыборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что явка на 18 часов 12 сентября составила 49,7%. По итогам двух дней досрочного голосования 11−12 сентября она составила около 52%.

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