Курган, , 13:31 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 12 выявлено в Кургане, пять — в Шадринске, остальные — в Кетовском, Белозерском, Далматовском, Варгашинском, Половинском и Мишкинском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 13 сентября, по данным штаба, зарегистрированы 3336 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 13 сентября от коронавируса излечились 2861 человек, 22 пациента с COVID-19 скончались.