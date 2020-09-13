Новороссийск, Краснодарский край, , 13:29 — REGNUM Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении депутата городской думы города Новороссийска Краснодарского края 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска 7-го созыва Михаила Ерохина. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба СК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

СК сообщает, что в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия задокументирован факт получения Ерохиным денежных средств в размере 2,1 млн рублей от представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за неосуществление преступных действий — провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан.

Когда Ерохин получил денежные средства, то был задержан прямо на месте происшествия. Следствие отмечает, что Ерохин месяц назад уже обращался к представителю городской администрации муниципального образования с данным «предложением».

Против депутата возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Следствие продолжает проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.