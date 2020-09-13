Казань, , 13:34 — REGNUM Большинство заключённых в следственных изоляторах, спецприемниках и изоляторах временного содержания Татарии, обладающих избирательным правом, проголосовали на проводимых выборах. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

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По ее словам, во всех следственных изоляторах созданы условия для голосования.

Всего в исправительных учреждениях республики находятся более 3,2 тыс. человек, которые обладают активным избирательным правом.

Во всех муниципалитетах региона работают около 50 общественных помощников уполномоченного по правам человека в РТ, добавила Сабурская.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора по РТ заявила, что в Татарии избирательные участки абсолютно безопасны, поскольку все установленные требования неукоснительно соблюдаются.

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