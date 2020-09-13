Ереван, , 14:18 — REGNUM В Армении пояснили, кому и при каких обстоятельствах можно не носить защитную маску в помещениях, а также на открытой местности. Об это говорится в приказе министра здравоохранения, опубликованном на сайте минздрава республики.

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В документе подчеркивается, что в помещении носить медицинскую маску обязаны все за исключением детей до пяти лет.

На открытых площадках маски могут не носить дети до пяти лет, выступающие и непосредственные участники мероприятий под председательством президента Армении, Католикоса всех армян, главы правительства, спикера Национального Собрания, председателя Конституционного Суда, председателя Высшего Судебного Совета. Исключения составляют присутствующие на мероприятиях журналисты, гости, зрители и обслуживающий персонал, которые обязаны носить маски.

Могут не носить маску лица, у которых имеются хронические респираторные заболевания, такие, как астма, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема или бронхит, тяжелая дыхательная недостаточность, а также хроническая функциональная сердечная недостаточность третьего и четвертого функционального класса при условии наличия у указанных лиц соответствующих медицинских документов.

При физических упражнениях и езде на велосипеде на улице маску можно не носить. Маску также можно не носить в местах, предназначенных для отдыха на природе, в зонах отдыха и на пляжах, в горах, лесах и подобных открытых местностях, за исключением городских парков, ботанических и зоологических садов, исторических и культурных объектов, при участии в индивидуальных и групповых акциях, экскурсиях, походах, поездках и других подобных мероприятиях.

Можно не носить маску лицам с умственной отсталостью, психическими, когнитивными расстройствами, а также тем, у кого травма лица или челюстно-лицевое вмешательство в полости рта.

Напомним, в Армении на четыре месяца (до 11 января 2021 года) ввели карантин. Ранее в республике дейстсовал режим чрезвычайного положения.

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