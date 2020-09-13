Сыктывкар, , 12:39 — REGNUM В досрочном голосовании на выборах главы Коми за 12 сентября явка составила 16,92%. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском избиркоме.

Голосование. Коми Komi.izbirkom.ru

За минувший день в регионе проголосовали 111 218 избирателей. Самую высокую явку продемонстрировал Троицко-Печорск (27,31%), самую низкую — Воркута (9,89%).

Как сообщало ИА REGNUM, на пост главы Коми претендуют Сергей Пономарёв (КПСС), врио главы республики Владимир Уйба (самовыдвиженец), Андрей Никитин (ЛДПР) и Виктор Бетехтин («Зеленая Альтернатива»). В списках избирателей значится 657 тысяч 510 человек.