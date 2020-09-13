Самарканд, Узбекистан, , 12:50 — REGNUM В Пайарыкском районе Самаркандской области Узбекистана по результатам первого дня тестирования у шестидесяти учителей оказались положительные результаты теста на SARS-CoV-2. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пайарыкского района.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Уточняется, что в первый день тестирования, тест на коронавирус прошли 576 педагогов, у 60 из которых результат оказался положительным. На текущий момент в школах района тестирование на коронавирус прошли 1860 преподавателей. Всего в районе работает 99 школ.

Также сообщается, что 35 850 (72,3%) родителей школьников данного района выбрали для детей традиционную очную форму обучения, в то время, как 11 959 (27,3%) — дистанционную. На текущий момент выбор формы обучения сделали 47 810 родителей (96,5%).

По информации министерства здравоохранения Узбекистана по состоянию на 13 сентября в республике выявили боле 47 тыс. инфицированных коронавирусом.