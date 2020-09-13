Архангельск, , 12:19 — REGNUM В Архангельской области, где проходят выборы губернатора, явка на избирательных участках к 10.00 мск составила 19,45% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Данная цифра складывается с учетом проведения досрочного голосования, которое проходило на территории области 11 и 12 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост главы региона претендуют шесть человек: Николай Вакорин (РППСС), Андрей Есипов (КПСС), Сергей Пивков (ЛДПР), Айман Тюкина («Зеленая алтернатива»), Александр Цыбульский (ЕР) и Ирина Чиркова (СР).