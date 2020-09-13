Токио, , 17:00 — REGNUM В Японии стало появляться все больше сообщений о дискриминации иностранцев на фоне пандемии коронавируса, сообщает газета Mainichi.

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Газета поясняет, что агрессия по отношению к иностранцам вызвана страхом перед инфекцией и невежеством.

К примеру, около 2700 иностранных студентов из Азиатско-тихоокеанского университета «Рицумэйкан» в городе Беппу подверглись дискриминации в парикмахерских и столовых.

В ответ на это заведения получили примерно 1500 сообщений о том, что «борьба ведется против вируса, а не против людей».

Кроме того, предприятия из китайского квартала города Иокогамы сообщили о том, что в марте стали получать ненавистические письма с обвинениями в распространении коронавируса. «Убирайтесь … из Японии» — было написано в этих анонимных посланиях.

Директор японского центра международного обмена Тосихиро Мэндзю считает, что «местные органы власти должны относиться к иностранным резидентам так же, как и к гражданам Японии, и четко обозначить правила [допустимого общения с иностранцами]».