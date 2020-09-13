Саратов, , 12:32 — REGNUM В Саратовской области в дни досрочного голосования, 11 и 12 сентября, на дополнительных выборах депутатов областной думы и гордумы проголосовали около 47,5 тыс. избирателей, сообщает Регион 64 со ссылкой на региональный избирком.

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На дому и придомовых территориях, а также в участковых избирательных комиссиях в эти дни работал 251 избирательный участок. На довыборах депутатов Саратовской городской думы проголосовали 7487 человек, на выборах депутатов облдумы — 39 996 избирателей.

Всего принять участие в довыборах смогут более 360 тыс. избирателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области 13 сентября проходят дополнительные выборы депутатов Саратовской областной Думы, депутатов Саратовской городской Думы, а также довыборы в представительные органы городских и сельских поселений в Аткарском, Краснокутском, Пугачевском, Балашовском, Краснопартизанском, Марксовском и Романовском муниципальных районах.

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