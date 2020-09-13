Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 сентября.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 31-летняя женщина, страдавшая системным заболеванием с иммунологическими нарушениями, гипертонической болезнью, эндокринным заболеванием, анемией, а также двое мужчин в возрасте 72 и 80 лет.

Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за весь период пандемии в Ростовской области достигло 400 человек.