Москва, , 12:49 — REGNUM За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 94 пациента. Об этом 13 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Уточняется, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране выросло до 18 578.

Кроме этого, указывается, что за это же время в России было выявлено 5449 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и теперь их общее число достигло 1 062 811.

При этом также сообщается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 876 225 человек, 2690 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 162 человека.