Москва, , 11:51 — REGNUM За истекшие сутки на территории России ещё 2690 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом 13 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Отмечается, что в результате этого общее число вылечившихся от нового заболевания в стране стало 876 225.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 94 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов в стране достигло 18 578.

Также указывается, что за минувшие сутки в стране было выявлено 5449 новых заразившихся коронавирусом и теперь общее число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 достигло 1 062 811.

Отметим, в настоящее время число оставшихся выявленных случаев заражения коронавирусом в России составляет 168 008.