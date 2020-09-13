Алма-Ата, Казахстан, , 13:08 — REGNUM Первый митинг с начала карантина проходит в городе Алма-Ата сегодня, 13 сентября. Об этом 13 сентября сообщает Sputnik.

По информации СМИ, возле сквера Шокана Уалиханова собрались порядка двухсот человек, которые требуют кредитной амнистии, а также запрета на аренду земли иностранным гражданам. В руках у митингующих также имеются плакаты с требованием освободить «политзаключенных».

По словам организатора митинга, лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая, в канцелярию администрации президента Казахстана было направлено письмо и около сотни тысяч заявлений с требованием кредитной амнистии, но ответа пока нет.

На своей странице в социальной сети Facebook Жанболат Мамай также сообщил, что если правительство не объявит кредитную амнистию, то люди одновременно перестанут погашать долги по кредитам. Он также назвал еще одно требование помимо запрета сдавать в аренду иностранцам землю. Это требование, чтоб посол КНР Чжан Сяо покинул Казахстан. Данное требование активист мотивировал заявлением дипломатического представителя Китая о том, что если в Казахстане произойдет «цветная революция», то армия КНР защитит действующую власть Казахатана. Мамай уверен, что данное заявление — не исходит исключительно от дипломатического представителя КНР, а является мнением всего правительства Китая. Активист в связи с этим заявил об «экспансии» КНР. Также Жанболат Мамай потребовал освободить «политзаключенных», среди которых назвал Арона Атабека, Макса Бокаева, Кенжебека Абишева и Алмата Жумагулова.

Время проведения митинга, который предварительно был согласован с администрацией Алма-Аты — с 11:00 (08:00 мск) до 14:00 (11:00 мск).

Заместитель руководителя управления общественного развития Алма-Аты Айдар Есенбеков, присутствующий на митинге, заявил, что участники массового собрания отклонились от заявленной тематики митинга, в связи с чем им было сделано предупреждение. Заявленными темами митинга, по словам Есенбекова, были кредитная амнистия, требование запрета продажи земли, а также выступление против «китайской экспансии».

«По темам, вы видите, были отклонения, мы сделали предупреждение, и все. Они отклонились от заявленной тематики. Потом были плакаты, которые не соответствовали тематике. Они не соблюдают социальную дистанцию, это основные нарушения», — заявил Есенбеков.