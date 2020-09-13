Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 162 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Новые случаи заражения SARS-CoV-2 подтверждены в 27 городах и районах Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону выявили 79 носителей инфекции, в Новочеркасске — десять человек, в Аксайском районе — девять человек. Более четверти новых случаев заражения приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 1,2% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 18 тыс. 870 человек.