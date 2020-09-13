Москва, , 11:40 — REGNUM Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в пленарном заседании Creative Business Forum в рамках международного фестиваля «Российская креативная неделя», проходящего в Москве 11−13 сентября.

По его мнению тренд развития государства смещается в сторону креативной индустрии, и это очень хорошая тенденция.

«К слову «креативная» добавилось слово «индустрия» и это означает осознание того, что речи, вещи, которые раньше воспринимались обществом и государством либо как удел небольшого количества людей, которые посвятили свою жизнь творчеству, либо как баловство, как считали многие. Но неожиданно выясняется, что это большой бизнес. За этим — большие инвестиции, значимая доля национального валового продукта, это становится пространством конкурирования стран, территорий, компаний между собой», — рассказал Сергей Кириенко.

«Сегодня в понятие «креативная индустрия» включены 14 индустрий, и этот список, вероятно будет меняться с высокой скоростью, и направление и количество креативных индустрий в Москве в 2021 году пока даже трудно представить». — отметил он.

«Что это для нас означает? В первую очередь, государство должно менять свое отношение к креативной индустрии. Второе — безусловно, им необходима поддержка государства. Например, только Фондом Президентских грантов за последние несколько лет направлено порядка 8 миллиардов рублей на поддержку таких проектов, (которые так или иначе подпадают под понятие «креативной индустрии» — прим. ИА REGNUM), это более трех тысяч проектов, в том числе и проект проведения «Российской Креативной недели». Это хорошо, но этого точно мало, потому что если мы говорим о создании соответствующих условий для развития креативной индустрии, то, скорее всего, это будет означать какие-то фундаментальные выводы», — продолжил Сергей Кириенко.

«Во-первых, драйвер развития смещается из сырьевых отрасли в отрасли креативные, и это хорошая новость. Понятно, что мы сырьевая держава, у нас производственная база и уникальные технологии в целом ряде отраслей. Но главное, чем отличается россиянин — это творчество, непредсказуемость и смекалка, то есть, именно тем, что относится к понятию креативных индустрий. Это мы умеем. Это для нас хорошая новость. Это дает нам хорошие возможности для конкурентных преимуществ.

Но тогда встает вопрос о том, что под это надо сформировать всю систему. Например, это потребует изменение законодательства. И в этом уже сделаны первые шаги — принят целый ряд налоговых льгот для IT-сферы, которая входит в сферу креативной индустрии.

Это очень важное решение, создающее условия для развития IT-индустрии в стране Но этого точно мало. Что еще?

Во-вторых, еще одна хорошая новость для государства состоит в том, что если для целого ряда отраслей скорее инициатива должна идти сверху вниз, какие-то люди сверху должны придумать и предложить что-то для развития той или иной отрасли, то, мне кажется, в креативных индустриях все будет наоборот. Они ведь на то и креативные, что сами представители креативной индустрии смогут сказать, что необходимо сделать государству, чтобы обеспечить устойчивое развитие отрасли», — отметил Сергей Кириенко

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