Волгоград, , 11:32 — REGNUM За прошедшие сутки 95 новых носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области. Два человека скончались, сообщили 13 сентября в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в регионе подтверждено 13 375 положительных тестов на коронавирус. выздоровели свыше 11,5 тысячи человек.

Зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе кончались 125 пациентов.