Тверь, , 11:17 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 13 сентября в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Новых выздоровевших в регионе за сутки нет. Осталась прежней и статистика по смертности среди больных COVID-19.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5704 человек, 4344 из них уже выписаны, скончались 217 пациентов.