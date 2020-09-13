Челябинск, , 11:14 — REGNUM В Челябинской области ещё три пациента умерли после заражения коронаврусом. Таковы данные оперштаба Южного Урала за 12 сентября.

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Среди них двое мужчин 70 и 82 лет и 81-летняя женщина. Все они скончались не от COVID-19, а от других заболеваний. У каждого из них были сердечно-сосудистые заболевания.

С начала пандемии от ковида в регионе скончались 111 граждан. А от других заболеваний уже 311.