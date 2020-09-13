Улан-Удэ, , 11:34 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки было выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число инфицированных в республике достигло 5889. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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Из новых случаев заражения, 15 были выявлены при обращении жителей в медицинские учреждения с признаками ОРВИ. Остальные оказались результатом семейных, профессиональных и других контактов с ранее заболевшими.

Наибольшее число новых случаев (31) традиционно было выявлено в Улан-Удэ, где общее количество заразившихся с начала эпидемии достигло 3407 человек.

Лечение в стационарах Бурятии в настоящее время продолжают получать 432 пациента с COVID-19, в том числе 16 детей. На амбулаторном лечении находится 491 пациент.

Выздоровели в регионе за сутки 30 человек (всего с начала эпидемии — 4907 человек). За прошедшие сутки умерших нет, а всего в Бурятии умерло 59 человек с диагнозом COVID-19.

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