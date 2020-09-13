Краснодар, , 10:59 — REGNUM 92 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 13 сентября. Среди новых пациентов — трое детей.

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«В Краснодаре заболели 38 человек, в Сочи и Славянском районе — по семь. В Геленджике заразились пять жителей, в Тихорецком, Туапсинском и Крыловском районах — по три. По два случая выявлено в Выселковском, Белореченском, Кущевском, Лабинском, Северском, Ленинградском, Усть-Лабинском районах и в Новороссийске», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 12 377 человека, проведено 925 604 исследований. Выздоровели 9862 пациента, скончались 220 пациентов. На 13 сентября 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ и на ЭКМО.