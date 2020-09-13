Пенза, , 11:20 — REGNUM В Пензенской области по информации на 13 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 9296 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 85 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с начала пандемии выздоровели 8245 пензенцев, за сутки — 11 пациентов. С момента наблюдения скончались 117 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по данным на 11 сентября коронавирусную инфекцию выявили у 9121 человека.

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