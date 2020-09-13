Донецк, , 11:34 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки выявили четырнадцать случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 13 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Таким образом по состоянию на 13 сентября в ДНР зарегистрировали 2824 случая инфицирования, 130 из которых — среди прибывших с территории Украины.

На данный момент лечение получают 1209 человек, выздоровели 1457 человек, скончались 158 инфицированных.

Напомним, за сутки на Украине выявили 2476 инфицированных коронавирусом. Всего на территории Украины зарегистрировано 154 335 случаев заражения SARS-CoV-2.

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