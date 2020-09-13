Пермь, , 10:49 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 сентября, выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Лечение в больницах получают 25 человек, дома под меднаблюдением находятся 32 человека, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Среди выявленных за сутки носителей SARS-CoV-2 двое детей и 55 взрослых: 23 мужчины и 32 женщины. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,7%, а коэффициент распространения — 0,99 (на 12 сентября — 1).

С начала пандемии в регионе выявлено 8 627 носителя нового коронавируса. Скончалось 374 пациента с COVID-19. Оправились от болезни 5 996 человек.

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