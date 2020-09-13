Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 206 новых случаев инфицирования коронавирусом. Выписаны в связи с выздоровлением 104 пациента. Скончались от COVID-19 еще 20 человек. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Новых случаев заражения оказалось на три больше, чем сутками ранее. С учетом новых данных за всё время пандемии в Петербурге зарегистрировано 39 276 случаев инфицирования. Переболели коронавирусной инфекцией в Петербурге 27 090 человек.

К сожалению, по итогам прошедших суток в Петербурге вновь отмечена самая высокая смертность от COVID-19 среди всех регионов России. Петербургская статистика дала за сутки более 21% от общероссийской смертности за 12 сентября. С учетом двадцати новых жертв в городе за всё время скончались 2650 человек.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 522 человека. Под медицинским наблюдением находится 542 человека, из них только четверо находятся в обсерваторе.

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