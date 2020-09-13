Нур-Султан, , 11:32 — REGNUM В Казахстане за стуки выявили 346 случаев заболевания пневмонией с симптомами COVID-19, сообщается 13 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Также у 74 человек за сутки результат теста на коронавирус SARS-CoV-2 оказался положительный. За сутки скончались семь человек, у шести из которых был положительный результат теста на коронавирус. Еще один человек скончался в результате заболевания пневмонией с симптомами COVID-19 (тест на SARS-CoV-2 у него был отрицательный).

Дополнительно сообщается, что с начала текущего месяца в республике выявили 29 581 случай заболевания пневмонией с симптомами инфицирования коронавирусом, скончался 321 пациент с пневмонией. Отмечается, что результаты ПЦР-теста на SARS-CoV-2 у данных пациентов был отрицательный.

На текущий момент в Казахстане от COVID-19 лечатся 4521 пациент, 35 из которых — дети. 2352 пациента лечатся в стационарах медицинских учреждений, 2169 человек — лечатся амбулаторно. В тяжелом состоянии находятся 129 пациентов, в критическом — 22 пациента. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 27 человек.

В министерстве здравоохранения Казахстана также сообщили, что за шесть месяцев — с 13 марта по 13 сентября 2020 года в республике у 106 803 человек выявили положительный результат тестирования на коронавирус методом ПЦР. 1667 человек с положительным результатом тестирования на SARS-CoV-2 скончались за шесть месяцев.

Читайте также: В столице Казахстана смягчают карантин