Абакан, , 11:32 — REGNUM В Хакасии, как и накануне, за прошедшие сутки было выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба правительства республики.

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Всего в Хакасии с начала эпидемии зафиксировано 3774 случая инфицирования. Среди выявленных за последние сутки случаев 23 оказались результатами семейных и служебных контактов, один оказался выявлен в ходе планового мониторинга и ещё один — во время самостоятельного обследования.

Лечение в регионе продолжают проходить 462 человека, из них 26 — переносят заболевание в тяжёлой форме и двое подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели за сутки от COVID-19 пять пациентов, а общее число выздоровевших достигло в республике 3266 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии от COVID-19 за сутки выздоровели 18 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 3261.

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