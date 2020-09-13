Брянск, , 10:33 — REGNUM За прошедшие сутки 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Лаборатории проверили 1436 тестов, сообщили 13 сентября в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 8645 носителей коронавируса. Выздоровели 7066 человек, из них 20 выписаны за минувшие сутки.

В целом лаборатории региона провели 155 004 исследований.