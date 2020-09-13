Тамбов, , 10:21 — REGNUM 28 новых носителей коронавируса выявлены в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 13 сентября.

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Среди новых пациентов — двое детей, оба школьного возраста: мальчик 11 лет и девочка 15 лет. Все случаи заражения выявлены при тестировании контактных лиц с ранее заболевшими.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 7095 человек, 6544 выздоровели. 46 скончались. В больницах находятся 288 пациентов с коронавирусом, в 220 из них диагностирована пневмония.