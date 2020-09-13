Ханты-Мансийск, 13 сентября 2020, 10:15 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 78 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Основные очаги заражения на 13 сентября: Сургут — 19 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 14; Октябрьский район — 9.
Всего с начала пандемии в Югре на 13 сентября зарегистрированы 20 583 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 19 761 человек, 177 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 13 сентября составляет 1,03.