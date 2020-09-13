Симферополь, , 10:10 — REGNUM 77 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки в Республике Крым, об этом 13 сентября на странице в социальной сети написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции. 29 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 — при скрининге здорового населения», — уточнили в оперштабе.

Всего за период пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 3226 человек, 2076 человек выздоровели, 38 скончались.