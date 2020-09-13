Нур-Султан, , 10:10 — REGNUM В Нур-Султане смягчен карантинный режим. Об это говорится в постановлении главного санитарного врача столицы республики, опубликованном пресс-службой Департамента контроля качества и безопасности тавров и услуг по городу Нур-Султан.

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В соответствии с постановлением, бизнес-центры, предоставляющие услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера, консалтинга, а также агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, туристические операторы будут работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00.

Также будут функционировать бассейны, в частности бассейн в ТРЦ «Хан Шатыр» пляжного клуба «SkyBeachClub», но они будут работать без водных аттракционов и их заполняемость должна составлять не более 50% от проектной мощности.

С 9:00 до 24:00 в будние и выходные дни будут работать заведения общественного питания (кафе, бары, столовые, рестораны) при условии заполненности не боле тридцати посадочных мест внутри заведений и не более тридцати мест на летней площадке с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов, с рассадкой за столом не более четырех-шести человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий. Для заведений общественного питания, расположенных в зданиях жилой застройки и на территории жилой застройки график работы утснавливается с 09:00 до 22:00.

Проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий при этом запрещено.

Также по предварительной записи группами до пятнадцати человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в будние дни с 9:00 до 18:00 часов будут работать образовательные центры, кружки для детей и взрослых, детские центры развития. При этом работа данных заведений в выходные и праздничные дни запрещена.

Указанное постановление вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Казахстана, по состоянию на 13 сентября в республике выявили 106 803 случая инфицирования коронавирусом (положительный результат теста на коронавирус). 1667 человек с положительным результатом теста на коронавирус скончались в республике с начала эпидемии. Также сообщается, что с начала сентября зарегистрирован 29 581 случай пневмонии с симптомами коронавирусной инфекции. 321 пациент с пневмонией с симптомами коронавирусной инфекции скончался с начала текущего месяца.