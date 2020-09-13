Кемерово, , 09:24 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 105 новых случаев заражения коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 14, Новокузнецк — 13, Анжеро-Судженск — 12, Белово — 12, Прокопьевск — десять, Ленинск-Кузнецкий — девять, Междуреченск — четыре, Осинники — четыре, Беловский МР — четыре, Полысаево — три, Кемеровский МО — три, Мариинский МР — три, Калтан — два, Киселевск — два, Крапивинский МО — два, Прокопьевский МО — два, Топкинский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Тисульский МР — один, Чебулинский МО — один, Яйский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время два пациента скончались — у жителя Калтана 1949 года рождения и у жителя Новокузнецка1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Всего в регионе выявлено 7694 случая заражения коронавирусом, 5662 человека выздоровели, 67 скончались.