Киев, , 09:30 — REGNUM На Украине за сутки выявили 2476 новых случаев заражения SARS-CoV-2, всего в стране зарегистрировано 154 335 инфицированных коронавирусом. Соответствующие данные обновились 13 сентября в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте аппарата СНБО Украины.

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Тридцать летальных случаев были также зарегистрированы за минувшие сутки. Всего по данным источника от осложнений COVID-19 скончались 3178 инфицированных.

На 547 человек увеличилось число вылечивших. На Украине побороли коронавирусную инфекцию 68 893 человека.

В тройку регионов, лидирующих по количеству зарегистрированных случаев инфицирования входят Киев (17 261 случай), Львовская область (16 914 инфицированных) и с недавних пор Харьковская область (12 584 случая).

Напомним, суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом на Украине составил в предыдущие сутки 3103 новых случая.