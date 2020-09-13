Саратов, , 09:18 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 13 сентября коронавирус подтвержден у 13 678 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 105 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8897 человек, за сутки — 51 пациент. С начала наблюдения скончались 85 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых инфицированных — 35 человек из числа контактных, в 70 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего заболевших среди лиц старше 60 лет — 36 человек, трое — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 399,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 4 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 сентября выявили 976 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 139 366 случаев.

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