Бишкек, , 09:02 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 53 случая инфицирования коронавирусом, сообщили 13 сентября в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с эпидемией коронавируса.

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За весь период в республике зарегистрировали 44 881 случай заражения коронавирусом. За прошлые сутки на 143 человека увеличилась численность выздоровевших от COVID-19. Всего в Киргизии выздоровели 40 922 инфицированных (91,1% зараженных).

По состоянию на 13 сентября в стационарах медицинских учреждений республики лечение получают 509 инфицированных, амбулаторно лечатся 1973 человека.

Новых летальных исходов за сутки зарегистрировано не было. В Киргизии за весь период эпидемии скончались 1063 инфицированных (2,3% зараженных).

Еще один случая заражений коронавирусом среди медицинских работников выявили за сутки в Киргизии. За период пандемии в Киргизии зарегистрировано 3167 случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников, из которых выписались из стационаров медицинских учреждений 2685 медицинских работников.

«За сутки выписаны из стационаров 3 медработника, а из домашней самоизоляции 13 медицинских работников», — добавили в штабе.

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Напомним, ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о важности для возглавляемого им государства получения российской вакцины от COVID-19.