Токио, , 09:41 — REGNUM В Японии с марта начали тестировать систему, способную сопоставлять фото лиц с камер наблюдения и из социальных сетей с изображениями людей из базы данных полиции. Об этом 13 сентября сообщает информационное агентство Kyodo. Использование такой системы может расцениваться как нарушение конфиденциальности.

При использовании системы полицейские загружают фото подозреваемого из интернета или с камеры наблюдения. Затем программа находит в базе данных полиции похожие лица и выдаёт информацию об имени, адресе и криминальном прошлом подозреваемого.

Критики системы предупреждают, что если не разработать чётких правил, она может превратить страну в «общество слежки».

«Мы используем систему только в целях расследования уголовных преступлений и в рамках закона. Мы не собираем информацию о лицах, которые не имеют отношения к делу», — сказал журналистам высокопоставленный чиновник Национального полицейского агентства Японии.

Сейчас агентство использует изображения лиц в соответствии с правилами, установленными Национальной комиссией общественной безопасности Японии. Похожая ситуация происходит с отпечатками пальцев и ДНК.